PSG : Robinho, Batman… Les drôles de révélations de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Touché au pied droit depuis le mois dernier, Neymar poursuit activement sa rééducation au Brésil.

Mais entre deux exercices, le milieu offensif du Paris Saint-Germain a pas mal de temps libre. Suffisamment pour se confier sur ses idoles et héros de jeunesse. Choisi comme nouvel ambassadeur du service de streaming DAZN, le Brésilien a profité de l’occasion afin de partager son admiration pour Robinho.

« Ma plus grande idole était Robinho. Depuis tout petit, j'étais passionné par son jeu et je voulais devenir comme lui, a raconté le Parisien. Mais dans les bandes dessinées, mon héros c'est Batman. Et dans la vraie vie, c'est mon père. » Force est de constater que Neymar a rapidement surclassé son compatriote également passé par Santos.

Neymar et le foot à la télé

Et ce n’est pas la seule révélation étonnante du Parisien, qui a évoqué l’un de ses passe-temps loin des terrains. « Je n'aime pas trop regarder du football. Quand je suis à la maison, je préfère regarder d'autres sports, surtout du basket. C'est celui que je suis le plus. Je suis un athlète qui admire d'autres athlètes. Parce que je sais à quel point c'est difficile de rester au top, d'y parvenir et de rester au haut niveau, donc j'aime suivre ce sport », a avoué Neymar, qui regarde au moins les matchs de son équipe.