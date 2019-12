PSG : Riolo tape sur les insupportables Mbappé et Neymar

Dans : PSG.

Face à Nantes puis sur la pelouse de Montpellier, Neymar et Mbappé ont enchaîné deux matchs durant lesquels ils ont été alignés sur le front de l’attaque du PSG.

Et aussi bien face aux Canaris que contre les hommes de Michel der Zakarian, les deux attaquants du Paris Saint-Germain ont marqué. Néanmoins, il en faut bien plus pour convaincre les observateurs que leur duo est celui qui va emmener le PSG sur le toit de l’Europe. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a été cash, indiquant que le Français et le Brésilien étaient tout simplement insupportables à ses yeux, et qu’ils tiraient leurs coéquipiers du Paris Saint-Germain vers le bas.

« Je fais partie des gens qui ont envie de les supporter, qui ont envie de les voir bons. Mais ils ne sont pas bons. Je n'exclus pas non plus que cela change d'ici mars, c'est possible. Mais actuellement, ils sont insupportables. Ils ne font pas avancer l'équipe, ils la font même plutôt reculer. Je suis toujours parti du principe que les meilleurs doivent tirer l'équipe vers le haut. Là, ce n'est pas le cas » a estimé le consultant de l’After Foot, pour qui il faudra visiblement du temps avant d’être convaincu par les bienfaits du duo Neymar-Mbappé au Paris Saint-Germain. Une nouvelle confirmation sera donc attendue mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes face à Galatasaray en Ligue des Champions.