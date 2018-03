PSG : Riolo se met à la place d’Emery et rêve d’une surprise contre le Real

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Comme avant le match aller, et contrairement à ce qui caractérisait le PSG ces dernières années, les incertitudes sont nombreuses en ce qui concerne la composition de départ qu’Unai Emery va choisir pour affronter le Real Madrid. En défense, dans l’axe comme à gauche, mais aussi au milieu de terrain, l’entraineur espagnol peut effectuer des choix forts afin de miser sur une équipe plus stable, ou un peu plus folle. Si Daniel Riolo avoue que ces décisions sont difficiles à prendre, il aimerait bien voir l’Espagnol tenter d’aligner Javier Pastore dans l’entrejeu, avec pour conséquence de se priver d’une sentinelle de métier comme Diarra ou Motta.

« Enseignement sur le PSG contre Troyes ? Aucun. Enfin sauf à observer les absents pour savoir qui jouera mardi face au Real. Thiago Silva/Marquinhos si ce dernier est totalement remis. Berchiche? Sauf folie. Et au milieu? Motta si Emery tente du classique. Mais s’il veut tenter quelque chose, alors je mise sur Verratti, Rabiot et Pastore. Commencer fort ou d’abord être stable et ensuite si besoin tenter l’apport offensif? Ça sera la question. Sachant que si ça devait bien commencer, un retour au stable ensuite pourrait être dangereux. Qui veut la place d’Emery? », lance ainsi le consultant de RMC, persuadé que le PSG, qui n’a rien à perdre et sera privé de Neymar, pourrait bénéficier d’une composition plus osée. Mais après l’échec du match aller, le coach parisien tentera-t-il une nouvelle fois de mettre en place une composition inédite rien que pour ce match ? Rien n’est moins sûr…