PSG : Riolo s'emballe, Neymar et Mbappé vont martyriser l'Europe

Depuis le passage en 4-4-2, le Paris Saint-Germain version « les quatre fantastiques » est tout simplement irrésistible avec Di Maria, Mbappé, Neymar et Icardi.

Cela promet, à deux mois et demi du match aller comptant pour les 8es de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Et si le passé a appris la prudence aux supporters parisiens, Daniel Riolo est convaincu que cette formule offensive peut faire mal à n’importe qui en Europe, notamment grâce à la forme resplendissante de Neymar et de Kylian Mbappé, en feu ces dernières semaines. Sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot s’est ainsi dit très optimiste pour la suite des évènements dans la capitale française, à condition bien-sûr que les stars offensives gardent le même investissement défensif.

« Beaucoup de gens ont tapé sur les vedettes du PSG, car les mecs étaient vraiment dans des démarches individualistes. Mais depuis que Tuchel a dit qu’il ne pouvait pas jouer en 4-4-2, on a l’impression que tout s’est transformé. Evidemment, c’est inutile de le dire, mais on ne sait jamais que cela donnera en 8es de Ligue des Champions. Mais en attendant, depuis qu’il a tenté les quatre de devant et que les mecs courent au service du collectif, l’équipe est resplendissante. Neymar court comme un lapin, il récupère même des ballons. Quand c’est comme ça, tu n’as plus qu’à être gourmand en disant « s’il en donne un ou deux de plus, l’addition peut être plus lourde » mais ce qu’il fait à côté, c’est fabuleux. Mbappé est méga efficace. Dans ce schéma-là, quand les mecs jouent vraiment, qu’est-ce que ça va vite quand ils contrent. Je dis souvent qu’il faut attendre février mais là honnêtement, ils peuvent faire mal à n’importe qui » a commenté Daniel Riolo, pressé de voir les quatre fantastiques à l’œuvre en coupe d’Europe…