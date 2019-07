PSG : Riolo lance un défi XXL à Al-Khelaifi au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La semaine dernière, le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée d’Ander Hererra, lequel était libre après trois saisons à Manchester United. Un renfort bienvenu pour Thomas Tuchel, qui compense numériquement le départ d’Adrien Rabiot. Mais de toute évidence, le club de la capitale doit recruter un second milieu de terrain, amené à être titulaire au côté de Marco Verratti. Pour Daniel Riolo, cela doit même être la priorité absolue de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi en ce mois de juillet.

Riolo veut un 6 de classe internationale à Paris

« Herrera est un super joueur technique, il sait tout faire ce joueur. Après, il va falloir un autre milieu de terrain parce qu’il y a toujours un gros déficit dans ce secteur-là. Et puis, il n’y a toujours pas le fameux six qu’on attend depuis des années au PSG. Mais quelque soit le schéma tactique, on aura toujours le sentiment qu’il manque le six prototype tels que Fabinho, Casemiro ou Busquets. Le mec qui sait jouer au ballon et qui sait en même temps être la digue » a confié le journaliste de RMC, qui attend avec impatience de voir quel gros milieu de terrain sera recruté par le PSG cet été.