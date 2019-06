PSG : Riolo lance l'opération Allan à Paris au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La semaine prochaine, le Paris Saint-Germain devrait officialiser la venue de deux joueurs : Ander Herrera et Pablo Sarabia.

Les deux Espagnols vont apporter de la concurrence au sein de l’effectif de Thomas Tuchel mais ne débarquent pas dans la peau de titulaires. Or, Paris a besoin d’un titulaire en puissance au poste de milieu défensif. Et c’est précisément pour cela que Daniel Riolo réclame encore et toujours la venue d’Allan, le joueur de Naples qui était ciblé par Antero Henrique avant son départ du Paris Saint-Germain.

« Je pense que c'est deux bonnes recrues pour le PSG. Maintenant il faut un autre milieu de terrain un joueur comme Allan par exemple » a ainsi confié le journaliste de RMC, qui attend désormais le premier gros renfort du mercato au Paris Saint-Germain. Car si les venues d’Ander Herrera et de Pablo Sarabia répondent à un impératif en termes de quantité, elles ne vont pas résoudre les problèmes récurrents du champion de France en titre, qui a cruellement manqué de qualité dans l’entrejeu cette saison afin de remplir tous ses objectifs. Reste à voir si Leonardo exaucera le vœu de Daniel Riolo en recrutant Allan. Ce n’est pour l’instant pas la tendance, le Brésilien ne privilégiant pas cette piste pour l’instant.