PSG : Riolo demande à QSI d'aligner les millions pour Guardiola !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Unai Emery ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine.

Cela ne fait plus aucun doute, avec l’élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Reste désormais à savoir qui sera le futur coach du PSG… Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo s’est projeté sur la succession du coach basque. Et selon le polémiste de l’After Foot, il n’y a qu’un coach qui puisse relever le PSG après cet énorme échec : Pep Guardiola, bien installé à Manchester City…

« Emery était arrivé au PSG avec son idée d’installer un 4-2-3-1, il n’a jamais persisté avec son idée de départ. Ce soir, on a vu que Zidane s’était adapté et a tenté quelque chose tactiquement, pas Emery. Il a essayé de changer quelque chose dans l’approche du jeu, d’un jeu de conservation de balle à un jeu plus direct. Mais cela n’a pas été accompagné de décisions fortes, il s’est laissé manger par les joueurs… A partir du moment où le joueur est plus important que le club, tu peux mettre n’importe quel entraîneur, ça ne marchera pas. C’est au club de régler ça ! Sauf s’ils claquent la valise de millions pour récupérer Guardiola de Manchester City » a expliqué le journaliste de RMC. L’été promet d’être chaud au PSG et les rumeurs de coachs devraient se multiplier dans les prochaines semaines.