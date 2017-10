PSG : Riolo balance pourquoi il est exaspéré par Rabiot

Dans : PSG, Equipe de France.

Remplaçant face à la Bulgarie, Adrien Rabiot est vite entré en jeu afin de pallier la blessure à la cuisse de Ngolo Kanté. Pas franchement brillant à Sofia, le Parisien s’est justifié après la rencontre en déclarant qu’il était « froid » et qu’il avait ainsi eu peur de se blesser. Des déclarations qui font tousser, l’enjeu de la rencontre étant maximal, les Bleus n’ayant toujours pas leur billet pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Dans l’After Foot, Daniel Riolo s’est d’ailleurs montré très dur envers le milieu du PSG, estimant qu’il ferait mieux « de se taire ».

« Je ne sais plus quoi dire sur ce garçon… Il y a une semaine il nous a fait une sortie sur le prochain OM-PSG du style « les Marseillais ne pensent qu’à ne pas en prendre une belle ». C’est un manque de respect. Tu as juste envie de lui demander s’il ne veut pas se taire un peu… Sois un peu simple. Deschamps l’a fait jouer 6, il a dû recevoir un coup de téléphone de la maman, non ? Sérieusement, le gars, il dit qu’il faisait froid… » a lancé, agacé, le polémiste de RMC. Face à la Biélorussie, Adrien Rabiot ne devrait pas débuter malgré l’absence de Ngolo Kanté puisque la tendance est à un retour en 4-2-3-1 avec une association Tolisso-Matuidi au milieu de terrain.