PSG : Revenir au Parc avec le Bayern, Coman en rêvait

Pas encore titulaire indiscutable avec le Bayern Munich, Kinglsey Coman se rend à Paris mercredi soir en Ligue des Champions.

Un rendez-vous forcément spécial pour l’ailier de 21 ans, formé au Paris Saint-Germain et qui va revenir au Parc des Princes pour la première fois depuis son départ. Interrogé par le Journal du Dimanche, le numéro 20 de l’équipe de Carlo Ancelotti s’exprime au sujet de ce rendez-vous très attendu. « Le Parc j’en rêvais depuis petit. Je ne crains pas un pincement au coeur. Je ne suis pas à plaindre, je pense avoir effectué les bons choix. Certains joueurs marchent à l’affectif, moi pas du tout. La confiance en mon potentiel me suffit. Je n’ai pas besoin qu’on vienne me dire quelque chose de gentil ou me serrer la main ».

Contrairement à Kylian Mbappé, l’ailier gauche du Bayern Munich a décidé de vite quitter le cocon parisien. Le bon choix ? « S’exiler c’est un choix de vie, plus difficile. Mais je comprends Kylian, chacun son histoire. J’ai pu ainsi évoluer avec des légendes comme Tévez, Ribéry, Robben, Lahm… Je ne me disperse pas, ce qui aurait été tentant à Paris. J’ai côtoyé les plus grands et leur professionnalisme faisait la différence » a-t-il confié au JDD, persuadé de ne pas s’être trompé dans son plan de carrière qui a forcément de quoi faire des jaloux.