PSG : Réunion imminente, une première vente se précise au mercato

En échec total au Paris Saint-Germain, Jesé Rodriguez a été prêté au Betis Séville au mois de janvier dernier.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant espagnol s’est bien adapté au jeu de sa nouvelle formation. En effet, son prêt est une réussite et l’ancien buteur du Real Madrid a d’ores et déjà expliqué qu’il souhaitait rester en Andalousie à l’issue de la saison. Du côté de Paris, on envisage également un transfert définitif de Jesé. Dans cette optique, un rendez-vous est imminent entre Nasser Al-Khelaïfi et la direction sévillane.

A en croire les informations obtenues par Marca, une réunion à ce sujet entre les dirigeants du Betis Séville et du Paris Saint-Germain a effectivement été programmée. Il sera désormais question de trouver un accord financier pour Jesé, sous contrat avec le club de la capitale française jusqu’en juin 2021. Surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, Paris devra négocier au mieux ce départ, sans pour autant se montrer trop gourmand au risque de faire capoter la vente d’un joueur indésirable sur lequel Thomas Tuchel ne compte absolument pas pour l’avenir.