PSG : Réunion décisive jeudi pour le PSG avec l'UEFA !

Le Paris Saint-Germain jouera mardi à Munich son dernier match de l'année 2017 en Ligue des champions, le club de la capitale ayant déjà la certitude de continuer sa route dans cette épreuve. Mais le PSG jouera une autre rencontre extrêmement importante jeudi en Suisse, et ce ne sera pas pour le tirage au sort des huitièmes de finale de la C1.

En effet, selon le Journal du Dimanche, Nasser Al-Khelaifi et les dirigeants du Paris Saint-Germain sont attendus ce jour-là à Nyon, au siège de l'UEFA, afin de parler de l'enquête en cours sur le respect du fair-play financier par le PSG avec l'Instance de contrôle financier des clubs. « Les enquêteurs du fair-play financier ont, semble-t-il, suffisamment avancé pour avoir leur propre analyse et permettre aux dirigeants parisiens de s’expliquer face à leur interprétation. ce qui laisse supposer qu’il reste des points à affiner… l’enquête pourrait être bouclée avant le printemps », annonce le JDD, qui n'en dit pas plus sur les éventuels points que l'ICFC veut détailler avec les responsables du Paris Saint-Germain. Mais nul doute que ce rendez-vous aura une importance décisive dans la suite de la procédure.