PSG : Réunion au sommet en vue du mercato

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a bien renforcé son effectif lors du dernier mercato estival. La question est de savoir si le club parisien va se contenter de cela ou amener encore des joueurs supplémentaires. Une interrogation bientôt débattue en interne. Janvier pourrait être mouvementé à Paris.

Le mercato amène plus d'animation dans certains clubs que d'autres, comme c'est le cas au PSG. Les Parisiens ont toujours été actifs que ce soit en hiver ou en été. Janvier 2022 pourrait ne pas déroger à la règle. Solidement installés en tête de Ligue 1, qualifiés en huitièmes de finale de Ligue des Champions, les Parisiens n'ont pourtant pas toujours été convaincants cette saison. L'effectif parisien souffre de manques comme au milieu de terrain et ne cracherait pas sur un renfort dans ce secteur de jeu. A la veille du déplacement du PSG à Lorient, Mauricio Pochettino est revenu en conférence de presse sur cette question centrale qui va accompagner le club pendant la trêve.

Paris a des joueurs à offrir pour Noël

Le technicien argentin reste focalisé sur le dernier match annuel de son équipe mais, bien évidemment, le prochain mercato fera l'objet d'une attention toute particulière de ses dirigeants et de lui-même. « On n’a pas encore parlé. Après Lorient on aura des réunions et on prendra les décisions que nous jugeront les meilleures pour rendre l’effectif plus costaud et pour atteindre les objectifs que nous avons. », a t-il indiqué ce mardi. Un discours redondant par rapport à son directeur sportif Leonardo quelques jours plus tôt. « Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement. », avait signifié celui qui devra peut être combler les trous d'une équipe parisienne ambitieuse en Europe. Mais, Leonardo le sait, le principal chantier qui l'attend sera de se débarrasser des indésirables du vestiaire. Kurzawa, Rafinha Draxler ou encore Kehrer partiront dès qu'une offre intéressante arrivera au camp des Loges. Au vu de leurs salaires, la tâche ne s'annonce pas facile.