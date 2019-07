PSG : Retour vers le futur au mercato, Leonardo et Tuchel remontent en 2017

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Entre 2011 et 2017, Blaise Matuidi a clairement fait le bonheur des supporters du Paris Saint-Germain.

Il faut dire que le champion du monde se donnait corps et âme pour son club de la capitale. Mais dans l’idée de faire grandir Adrien Rabiot, le PSG avait décidé de vendre Matuidi à la Juve. Sauf que deux ans plus tard, le titi parisien est parti en fin de contrat du côté de… Turin. Désormais en concurrence avec son ancien coéquipier parisien, Matuidi pourrait se laisser tenter par un départ durant ce mercato. Une faille au sein de laquelle Leonardo s’est engouffré, comme l’avoue Le Parisien.

« Leonardo s'est bien renseigné sur la situation de Blaise Matuidi auprès de Mino Raiola. Même s'il ne s'agit pas d'une piste prioritaire, le PSG guette en effet un milieu de terrain box-to-box. Thomas Tuchel, lui aussi, apprécie hautement le profil de l'ex-Parisien et ne comprend toujours pas comment le PSG a pu décider de s'en séparer », explique le média francilien, qui révèle que le joueur de 32 ans dispose aussi d’autres opportunités en L1 (OL, Monaco) et à l’étranger (Everton, United). Malgré tout, le PSG a très peu de chance d’arriver à ses fins dans ce dossier. Tout simplement parce que la Vieille Dame refuse de se séparer de Matuidi, au contraire de Khedira, Can ou Bentancur, tous poussés vers la sortie. Et il n'es pas certain que l'ancien stéphanois veuille revenir également.