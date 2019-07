PSG : Retenir Neymar à Paris, il refuse cette mission

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Lorsqu'il a entamé les premières négociations avec le Paris Saint-Germain, il y a plusieurs mois, Ander Herrera n'imaginait probablement pas le séisme qui se préparait du côté du club de la capitale, le départ de Neymar n'ayant visiblement été évoqué qu'en toute fin de saison d'après ce qu'a dit Thomas Tuchel. Mais le milieu de terrain espagnol n'a pas réellement d'état d'âme concernant la star brésilienne. Car s'il apprécie de côtoyer des joueurs de ce standing, Ander Herrera n'est pas prêt à se mouiller pour faire changer d'avis Neymar.

Sans langue de bois, l'ancien joueur de Manchester United estime qu'il n'a pas à se mêler de ce sujet forcément très sensible. « Neymar est un joueur du PSG. Donc, bien sûr, je m'attends à jouer bientôt avec lui. Et lui aussi est l'un des meilleurs joueurs du monde. Si je peux essayer de le convaincre de rester au PSG ? Je viens juste d'arriver donc je vais d'abord essayer de bien faire mon travail. Et pour le reste, ce ne sont pas mes affaires », a très clairement et fermement prévenu Ander Herrera, qui n'a pas rejoint le Paris Saint-Germain pour gérer le recrutement et encore moins le très épineux cas Neymar.