PSG ‍: Rennes témoigne, Luis Enrique a créé une machine

Battu par le Paris Saint-Germain (1-0) mercredi au Parc des Princes, le Stade Rennais n’a jamais été en mesure de remporter cette demi-finale de Coupe de France. Pour répondre aux critiques, l’entraîneur breton Julien Stéphan assure que les Parisiens ont atteint un niveau jamais vu depuis plusieurs saisons.

Meilleure affiche des demi-finales de la Coupe de France, le match entre le Paris Saint-Germain et Rennes n’a pas tenu ses promesses. Les Parisiens, sans être impressionnants, ont certes livré une prestation sérieuse mercredi soir. Mais les Rennais n’ont pas été à la hauteur de l’événement. A l’image de Jean-Michel Larqué, beaucoup d’observateurs ont souligné leur manque d’ambition et d’implication.

« Cette équipe de Rennes est venue au Parc des Princes faire un match amical », lâchait le consultant de RMC. Secoué par ces commentaires accablants, l’entraîneur des Rouge et Noir Julien Stéphan a défendu son équipe selon lui opposée à un Paris Saint-Germain quasi intouchable. « C'est votre sentiment. On peut ne pas avoir les mêmes sentiments les uns les autres, a réagi l’ancien coach de Strasbourg ce vendredi. On a joué un Paris en mode Ligue des Champions, que vous le vouliez ou non. Ils étaient très investis. »

Stéphan impressionné par le PSG

« Il y avait l'idée, dans un premier temps, de bien serrer les choses, et on imaginait que ça puisse s'ouvrir sur la deuxième partie du match. C'est ce qu'il s'est passé, ça s'est ouvert, a analysé Julien Stéphan. Simplement, c'est certainement le Paris le plus fort des cinq dernières années, et qui laisse très, très peu de choses à l'adversaire, qu'on a affronté avant-hier. Les années précédentes, il y avait toujours des ouvertures importantes. Là, il y en a eu quelques-unes, mais pas énormes. On a perdu 1-0 contre un top 3 ou top 4 européen en termes de valeur d'adversaire. » Le compliment fera plaisir à son homologue parisien Luis Enrique.