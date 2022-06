Neymar l’indésirable, le PSG ne se fait pas d’illusions

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Encore décevant cette saison, Neymar se retrouve dans le viseur de ses dirigeants. Le Paris Saint-Germain aimerait se débarrasser de son meneur de jeu. Mais le club de la capitale, qui a bien entendu la déclaration du Brésilien, se rend compte de la difficulté du dossier.

La cote de Neymar a sensiblement chuté au Paris Saint-Germain. En plus des sifflets reçus au Parc des Princes, le meneur de jeu a également perdu la confiance de ses supérieurs. Depuis plusieurs semaines, des sources affirment que le club francilien souhaite se débarrasser du Brésilien pendant le mercato estival. Une information confirmée à l’étranger. En effet, le média britannique The Athletic indique que le Paris Saint-Germain écoutera les offres éventuelles pour Neymar, à supposer que des propositions arrivent. Ce qui n’a rien d’évident à l’heure actuelle.

Neymar répond aux rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter le PSG 👀 pic.twitter.com/dTlg4QpxFw — Oh My Goal - France (@ohmygoal_fr) May 25, 2022

De plus, l’international auriverde avait confié sa volonté de poursuivre l’aventure en mai dernier. « C’est vrai que de mon côté je veux rester au PSG, avait confié Neymar à Oh My Goal. Après, personne ne m’a rien dit, mais de mon côté, c’est clair que je veux rester. » Pour rappel, l’ancien joueur du FC Barcelone avait prolongé jusqu’en 2025 l’année dernière, évidemment avec un salaire confortable à la clé. Autant dire que le joueur le plus cher de l’histoire ne fera pas une croix sur ses revenus. Et que les clubs éventuellement intéressés ne s’aligneront pas compte tenu de sa petite forme.

Neymar et les autres refusent de partir

C’est pourquoi The Athletic ajoute que le Paris Saint-Germain ne se voile pas la face. En interne, les dirigeants savent qu’il sera plus facile de pousser les autres indésirables vers la sortie. La tâche ne sera pourtant pas simple là non plus. Car ces derniers jours, Leandro Paredes, Ander Herrera, Danilo Pereira ou encore Mauro Icardi ont chacun leur tour annoncé que comme Neymar, ils ne quitteraient pas le Paris Saint-Germain cet été. Un sacré chantier pour le conseiller football Luis Campos et Antero Henrique.