PSG : Renato Sanches absent plusieurs semaines ?

Par Claude Dautel

Sorti en début de match contre le TFC, Renato Sanches rejoint l'infirmerie du PSG, laquelle s'est bien remplie en une semaine. Et il pourrait lui aussi devoir renoncer à plusieurs matchs.

Souvent pointé du doigt pour son physique en cristal, Renato Sanches a pris un gros coup au moral ce samedi au Parc des Princes lorsqu'il a constaté que sa cuisse avait lâché. C'est en larmes que l'ancien joueur du LOSC a abandonné ses coéquipiers du PSG, preuve que la blessure était sérieuse. Même si l'international portugais passer dans les prochaines 48 heures des examens complémentaires, Christophe Galtier n'était pas réellement rassuré. « Renato Sahcnes est s’est directement mis au sol et est sorti rapidement, donc il doit y avoir une lésion musculaire. Je n’en sais pas plus parce que je n’ai pas encore parlé avec mon staff médical, mais ça ressemble à une lésion musculaire. On parle d'un absence de quelques semaines dans ce cas, et compte tenu de notre calendrier ça fait beaucoup de matchs », a reconnu l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui doit déjà se passer de Kylian Mbappé, lui aussi victime d'un souci musculaire à la cuisse, et de Neymar, touché aux adducteurs.