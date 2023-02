PSG : Renato Sanches l'intouchable en carton

Dans : PSG.

Renato Sanches doit se contenter d’un faible temps de jeu au Paris Saint-Germain, et sa blessure ce samedi contre le TFC ne va pas l'aider. Le milieu arrivé l’été dernier se plaint de son utilisation. Et pourtant, ses dirigeants l’ont traité comme un élément intouchable de l’effectif pendant le mercato hivernal.

Privé de recrue cet hiver, le Paris Saint-Germain ne s’est pas renforcé. Pire, on peut penser que le club francilien s’est affaibli dans la mesure où le transfert de Pablo Sarabia n’a pas été compensé. La direction a tout de même limité les dégâts en empêchant d’autres départs importants. Dans l’entrejeu, le champion de France a eu l’opportunité de pousser Renato Sanches vers la sortie. Son ancien club du Benfica Lisbonne a en effet tenté de le récupérer en prêt, nous apprend le quotidien sportif A Bola.

Mais le Paris Saint-Germain a catégoriquement refusé d’entamer des discussions pour le Portugais annoncé indispensable. Preuve que Renato Sanches fait entièrement partie des plans de Christophe Galtier. Ce qui n’était pas forcément évident au vu de son temps de jeu. Depuis son arrivée l’été dernier, il est vrai que l’ancien joueur du LOSC n’a pas été épargné par les blessures. Mais le milieu de 25 ans arrive assez loin dans la hiérarchie de l’entraîneur parisien, qui ne l’a titularisé qu’à quatre reprises toutes compétitions confondues. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Renato Sanches s’est plaint après la victoire à Montpellier (3-1) mercredi.

La frustration de Renato Sanches

« J'ai juste besoin de gagner un peu de confiance, et de jouer un peu plus, réclamait la recrue estivale. Je reviens de blessure, je sais que c'est un peu compliqué, c'est un peu frustrant parce que c'est difficile de bien jouer quand tu reviens de blessure. Je me sens bien, j'ai juste besoin de jouer un peu plus. C'est le coach qui choisit les joueurs. Moi, je ne suis pas content, c'est normal que de temps en temps j'ai envie de jouer plus. Mais je respecte la décision du coach, c'est lui qui décide, je suis là pour donner mon meilleur. » Renato Sanches sera peut-être soulagé en apprenant que ses dirigeants comptent sur lui, même si encore une fois il s'est blessé ce samedi contre le TFC, et pourrait manquer plusieurs matchs au pire moment pour le PSG.