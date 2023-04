PSG : Renato Sanches, blessé, sort après 9 minutes à Nice

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Recruté l'été dernier par le PSG, Renato Sanches confirme hélas que s'il a du talent, il a malheureusement un physique en cristal. Ce samedi, l'ancien Lillois aura tenu neuf minutes avant de sortir sur blessure.

Titulaire au coup d'envoi du très important match contre l'OGC Nice, Renato Sanches n'a pas eu l'occasion de briller, puisqu'après une minute de jeu l'international portugais s'est blessé à la cuisse. Et si Christophe Galtier a attendu un peu, l'entraîneur parisien n'a eu d'autre choix que de remplacer le milieu de terrain de 25 ans, et de faire entrer en jeu Fabian Ruiz à la neuvième minute. Cette saison, c'est la cinquième blessure de Renato Sanches, la 15e depuis qu'il a rejoint le Championnat de France. Pour rappel, le PSG a payé 15 millions d'euros pour le faire venir du LOSC, et il a encore quatre ans de contrat avec le club de la capitale. De quoi faire grogner les supporters parisiens, même si Renato Sanches espérait probablement faire mieux qu'enchaîner les pépins physiques.