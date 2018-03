PSG : Remue-ménage au mercato, l'Inter se pointe

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Il reste encore trois titres à aller chercher pour le PSG, mais au surlendemain de la désillusion face au Real Madrid, cela sent déjà quasiment la fin de saison à Paris.

Le débat va surtout se porter sur l’avenir d’Unai Emery, son éventuel successeur, et le visage de l’équipe pour la saison prochaine. Contrairement à l’été dernier ou presque tout le monde était resté concerné en raison de la venue de Neymar et de l’incroyable ambition que cela avait suscité, le club de la capitale devrait être à un tournant de son histoire sur le plan des départs. Une situation que l’Inter Milan a bien compris, puisque plusieurs joueurs parisiens ont des sensibilités assez prononcées pour le championnat italien.

Ainsi, selon le Corriere dello Sport, le club lombard est venu superviser trois joueurs en vue d’un transfert pour l’été prochain. Les deux premiers noms ne sont pas illogiques puisqu’il s’agit de Javier Pastore et Angel Di Maria. Le troisième est plus surprenant même si l’Inter le suit depuis plusieurs mois désormais : Presnel Kimpembe. Il sera difficile de convaincre Paris et d’avoir les moyens financiers pour obtenir gain de cause dans ne serait-ce qu’un seul de ces trois dossiers, mais l’Inter, en lutte avec la Lazio et la Roma pour une place en Ligue des Champions, se verrait bien réaliser un gros coup en profitant d’un remue-ménage parisien pour en récupérer un élément.