PSG : Remplaçants à Lorient, Mbappé et Neymar s’amusent bien

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain se rend sur la pelouse du FC Lorient dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France.

Une rencontre lors de laquelle Thomas Tuchel a décidé de faire tourner son effectif. Alors que son équipe s’apprête à courir un marathon de matchs jusqu’à la fin du mois de février, et malgré les nombreuses absences de base, l’entraîneur allemand a effectivement aligné une équipe bis du côté du Moustoir. S’ils sont actuellement bien présents en Bretagne, Kylian Mbappé et Neymar vont cirer le banc des remplaçants du PSG. Un événement inhabituel pour les deux joueurs les plus chers au monde. Mais pour une fois, le Français et le Brésilien ont compris la logique de leur coach, et ils ont pris la nouvelle avec le sourire.

Un joli clin d'oeil pour Henry et Falcao

Puisqu’en arrivant dans l'enceinte lorientaise, Mbappé et Neymar ont posé pour une photo avec leurs jolis maillots… 14 et 12. Avec ces tenues spéciales Coupe de France, ils en ont profité pour faire des clins d’oeil à Thierry Henry et à Radamel Falcao, deux fidèles du 14 et du 12, l’Auriverde ayant toujours admiré le meilleur buteur de l’histoire des Bleus et le champion du monde ayant gardé de bons souvenirs de ses débuts à Monaco aux côtés du Tigre. Sans ses deux stars, le PSG tentera donc de valider son billet pour les huitièmes de finale avec une attaque composée de Sarabia, Di Maria, Draxler et Icardi.