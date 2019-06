PSG : Remplaçant pour une montagne d'or, il préfère partir

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

On l'a appris il y a deux semaines, Gianluigi Buffon ne sera plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine, le légendaire gardien de but italien préférant retrouver sa liberté après avoir dit non à une offre de prolongation transmise par le PSG. Ce dimanche, se confiant dans le Corriere dello Sport, Gigi Buffon revient très franchement sur cette décision prise de quitter le Paris SG après seulement une saison, et alors que Nasser Al-Khelaifi lui proposait de rester.

Pour Gianluigi Buffon, la condition principale de cette offre de prolongation ne lui convenait tout simplement pas. « Le PSG m'avait déjà annoncé il y a cinq mois, que je serais le deuxième gardien la saison prochaine. Depuis janvier, j'ai eu tout le temps d'y réfléchir et j'en suis venu à la conclusion que ce n'était pas pour moi. J'ai donc renoncé à beaucoup d'argent et à une option d'un an. Leur demande était absolument légitime, compréhensible et l'offre séduisante. Cependant, à 41 ans, j'ai ce besoin presque physiologique de ressentir des sensations. Les émotions se traduisent par de l'énergie, des rêves, le sentiment de faire partie de quelque chose », confie le gardien de but italien, en quête d'un nouveau challenge, mais qui comprend tout à faire la position des dirigeants du Paris Saint-Germain. Pour rappel, au PSG, Gianluigi Buffon touchait 410.000 euros net par mois.