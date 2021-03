PSG : Nabil Djellit colle une pression XXL à Mbappé

Dans : PSG.

Auteur d’un doublé contre le Stade Brestois en 16e de finale de la Coupe de France samedi (0-3), Kylian Mbappé a parfaitement préparé le choc face au FC Barcelone.

Eblouissant au match aller au Camp Nou, l’attaquant du PSG sera très attendu mercredi soir au Parc des Princes. De toute évidence, les supporters ainsi que les dirigeants du Paris Saint-Germain guetteront attentivement la prestation de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé historique en Catalogne il y a de cela trois semaines. Sur l’antenne d’Europe 1, Nabil Djellit a applaudit des deux mains le match parfait du natif de Paris face à Brest en Coupe de France. Mais pour le journaliste, ce sont sur les rencontres décisives de Ligue des Champions que Kylian Mbappé se doit de mettre tout le monde d’accord s’il veut rafler un jour la récompense individuelle suprême, à savoir le Ballon d’Or.

« On a vu un Mbappé terriblement efficace contre Brest. Il prend de vitesse à chaque fois ses adversaires. Non pas qu’il se situent mal. Il est tout simplement plus fort, il va plus vite et il est de plus en plus efficace. Quand on regarde son total de buts, il survole la scène nationale. Moi, j’attends encore de le voir à 100% avec Neymar face à des adversaires d’un autre calibre. C’est là qu’il est attendu. Je ne veux pas minimiser, pas banaliser ce qu’il fait parce qu’il faut des capacités pour mettre des doublés, des triplés, mais encore une fois, s’il doit faire la carrière qu’il doit faire, on l’attend en Ligue des champions. On l’attend capable de porter le PSG jusqu’au bout de la compétition. Parce que pour un joueur de ce gabarit-là, de cette dimension-là, c’est le Ballon d’Or qu’il doit viser. Et l’obtention du Ballon d’Or passe par des performances en Ligue des champions contre les meilleures équipes européennes. Même si le niveau d’exigence, de professionnalisme, doit être au rendez-vous chaque week-end en L1 » a lancé Nabil Djellit, collant une sacrée pression à Kylian Mbappé avant ce match retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone au Parc des Princes.