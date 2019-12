PSG : Remplaçant à Paris, il rêve des Bleus

Dans : PSG.

Débarqué cet été au PSG en provenance du Borussia Dortmund, Abdou Diallo n’est pas encore parvenu à s’imposer comme un titulaire aux yeux de Thomas Tuchel dans la capitale.

En effet, Presnel Kimpembe lui est préféré en défense centrale au côté de Thiago Silva tandis que Marquinhos est plus que jamais un milieu dans l’esprit de l’entraîneur allemand. Mais malgré ce statut de n°3 dans la hiérarchie des défenseurs, Abdou Diallo reste confiant pour l’avenir et surtout très ambitieux. La preuve, il vise toujours l’Equipe de France à court terme, comme il l’a indiqué sans langue de bois dans une interview accordée à Canal Plus.

« Il y a déjà un an sur ce plateau on me posait la question de l'équipe de France (rires). La situation a évolué, c'est toujours un objectif, c'est toujours dans un coin de ma tête et je sais que ça passera par les performances ici, au PSG, parce que c'est un club qui est très représenté en équipe de France donc je ne me fais pas de soucis. Si je m'impose ici j'aurai toutes mes chances » a indiqué Abdou Diallo, transféré pour 32 ME par le Paris Saint-Germain en provenance du Borussia Dortmund en juillet dernier, et qui a tout de même été utilisé à 13 reprises par Thomas Tuchel depuis le début de la saison. En partie grâce à une polyvalence intéressante, le gaucher de 23 ans ayant les qualités pour évoluer au poste de latéral.