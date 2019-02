PSG : Remontada, palmarès… Evra clashe les « pseudos supporters »

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Depuis son passage entre 2006 et 2014, Patrice Evra n’a jamais caché son attachement à Manchester United.

Le latéral gauche reste un fervent supporter des Red Devils, d’où sa vidéo publiée avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain mardi. « Paul Pogba, personne ne pourra arrêter ton box-to-box. David De Gea, ferme la porte. Anthony Martial, je veux que tu les défonces. Marcus Rashford, montre-moi que tu es un vrai Mancunien », avait encouragé Evra, avant la défaite des siens (0-2). De quoi provoquer une vague de moqueries et d’insultes de la part d’internautes parisiens, à qui le Français a répondu.

« Je vais écrire en français pour certains pseudos supporters du PSG qui existent seulement sur les réseaux sociaux et qui ne comprennent pas l’anglais, car les vrais supporters du PSG sont ceux que j’ai entendus hier soir du début jusqu’à la fin du match. Félicitations à eux, a d’abord écrit l’ancien Marseillais sur Instagram. Mon message était un message d’encouragement à mes joueurs de Manchester United et je n’ai jamais manqué de respect au PSG et je n’ai jamais dit qu’on allait gagner ! »

Evra se moque à son tour

« Mais malheureusement certains interprètent les choses toujours comme ils veulent... Mais dans tous les cas je vous attend quand vous gagnerez ce trophée que votre club n’a jamais gagné, a-t-il chambré. A très bientôt j’espère. Bonne chance et à partir de là on pourra parler la même langue (attention à la remontada quand même car vous êtes des grands experts). Ici c’est pas Paris c’est Champions League winner ! » Autant dire que cette publication n’a pas calmé ses détracteurs.