PSG : Real ou Paris, Pierre Ménès conseille Mbappé

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a mis les cartes sur la table à propos de son avenir, annonçant qu'il était en pleine réflexion entre le PSG et un départ.

Le timing était parfait. A l’heure où les rumeurs s’amplifiaient et les critiques commençaient à pleuvoir, Kylian Mbappé a profité de son match plein face à Montpellier avec deux buts et une passe décisive, pour prendre la parole au sujet de son état de forme, et surtout son avenir. « Je suis en réflexion parce que je pense que si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme avec le Paris Saint-Germain. Oui, il faudra bientôt faire un choix, mais je suis en pleine réflexion », a notamment expliqué posément l’attaquant du PSG, qui a bien fait comprendre qu’il ne cherchait pas à gagner du temps, mais a surtout prendre la bonne décision. Car s’il y a un ou deux ans par exemple, son avenir au Real Madrid était tout tracé, la donne a changé. Le club espagnol est moins impressionnant en Europe, le PSG vient de faire une finale de Ligue des Champions, la donne financière a aussi beaucoup évolué. Autant de critères qui pèsent dans la réflexion, explique Pierre Ménès, pour qui Mbappé se pose vraiment des questions.

« Les déclarations de Kylian Mbappé sont quand même claires. Il réfléchit. Maintenant dans quel état sera le Real la saison prochaine avec beaucoup de joueurs de fin de cycle. Et la situation économique globale plaide en faveur du PSG. Après il est capable de ne faire qu’un choix sportif. Le Real Madrid ? Il a 22 ans, il peut y aller dans quatre ans », explique le consultant vedette de Canal+, pas loin de penser que le PSG a peut-être pris un avantage dans la lutte pour conserver les services de Kylian Mbappé.