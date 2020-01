PSG : Rancunier, Luis Fernandez va mettre le feu au Paris SG

Dans : PSG.

En désaccord avec ses collaborateurs, Luis Fernandez avait quitté le Paris Saint-Germain dans un climat tendu. Pour l’ancien directeur sportif du centre de formation, c’est bientôt le moment de vider son sac.

Prédécesseur du directeur sportif Leonardo, Antero Henrique était loin de faire l’unanimité au Paris Saint-Germain. On se souvient que les méthodes du Portugais ne plaisaient pas du tout à Thiago Motta, qui avait fini par quitter son poste d’entraîneur des U19. Et le jeune technicien n’était pas le seul mécontent. Ancien DS du centre de formation, Luis Fernandez ne partageait pas non plus la vision d’Antero Henrique sur l’évolution des jeunes joueurs. Des tensions sont apparues et ont également poussé le Franco-Espagnol vers la sortie. Un épisode que le consultant a encore du mal à digérer, lui qui promet de balancer quelques dossiers lorsque le bon moment sera venu.

« Quand je vois comment est utilisé le petit Loïc Mbe Soh (défenseur central de 18 ans, ndlr) au PSG. On n’a pas alerté l’entraîneur ? Il le met arrière droit contre Reims pour son premier match en Ligue 1 (sic). Il l’a traumatisé, a critiqué Luis Fernandez dans un entretien accordé à Nice-Matin. Mais je les laisse aller au bout et je parlerai après. Ce sera bientôt les cinquante ans du PSG et j’aurai des choses à dire. » Comme souvent lorsqu'il s'agit de son centre de formation, le club de la capitale peut s’attendre à une très mauvaise publicité…