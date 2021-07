PSG : Raiola voulait caser Donnarumma au Barça

Dans : PSG.

Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, le gardien italien Gianluigi Donnarumma aurait pu atterrir au FC Barcelone après la fin de son contrat au Milan AC cet été. C’était du moins la volonté de son agent Mino Raiola, qui entretient de bonnes relations avec le président catalan Joan Laporta.

Le Paris Saint-Germain n’a pas seulement devancé le FC Barcelone sur le dossier Georginio Wijnaldum. Pendant ce mercato estival, le pensionnaire de Liga est resté tout aussi impuissant sur la piste Gianluigi Donnarumma. En effet, l’agent Mino Raiola, rapidement conscient que le gardien allait quitter le Milan AC à la fin de son contrat, a proposé son client à de nombreux cadors européens. Et notamment au Barça qui, malgré ses moyens limités et la présence de Marc-André ter Stegen qui donne satisfaction dans les buts, n’a pas tout de suite recalé l’agent. Du moins pas avant d’avoir pris connaissance des conditions financières.

Des conditions impossibles pour le Barça

Car selon les informations de Mundo Deportivo, Gianluigi Donnarumma et son représentant ont réclamé au FC Barcelone un salaire annuel net après impôt de 12 millions d’euros. Bien sûr, les Blaugrana n’ont pas donné suite. Le club catalan doit impérativement baisser sa masse salariale pour respecter les limites imposées par la Liga, sous peine de ne pas pouvoir conserver Lionel Messi ni ses recrues Eric Garcia, Emerson, Memphis Depay et Sergio Agüero.

Ce n’était donc pas le moment d’ajouter de tels revenues dans l'effectif. Mais en tant qu’agent en bons termes avec le président du Barça Joan Laporta, Mino Raiola aurait insisté en proposant une première saison avec un salaire très bas, puis une deuxième avec 24 millions d’euros nets dans la poche de Gianluigi Donnarumma ! Là non plus, ce n’était possible. Alors que le Paris Saint-Germain, lui, a des moyens quasi illimités cet été.