PSG : Raiola est allé trop loin, il s’excuse

Dans une interview accordée au journal AS, le célèbre agent Mino Raiola n’a pas été tendre avec le Paris Saint-Germain.

Le représentant de Mino Raiola a notamment expliqué que le PSG avait un désavantage majeur au mercato par rapport aux autres cadors européens, à savoir le manque d’attractivité du championnat de France de Ligue 1. « Le PSG est en train d'intégrer ce groupe de grands, Manchester City essaye d'y arriver, la Juve y a toujours été. Le championnat dans lequel ils évoluent compte aussi. Le PSG joue dans le pire championnat parmi les grands » a notamment expliqué l’agent de Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi ou encore Mario Balotelli. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir à Paris. Via son compte Instagram, Mino Raiola a ainsi précisé sa pensée, couvrant de louanges le Paris SG.

« Je tiens à préciser que dans mon interview avec le journal AS, j’ai davantage félicité le PSG que je ne l’ai critiqué. Le PSG fait partie des équipes du top niveau mondial. Ma vision du PSG est démontrée par les grands joueurs que j’ai eu l’honneur d’assister pour y arriver dans le passé ainsi que par les joueurs dont je m’occupe en ce moment qui jouent au PSG. L’évaluation que j’ai faite sur la Ligue 1 reflète comme un cliché commun dans le football. Mais ce n’est clairement pas mon avis, comme le prouve le caractère très compétitif du championnat cette saison. De plus, le PSG a un grand pouvoir d’attractivité. Je trouve très étrange que la presse française n’ait mis l’accent que sur la phrase sur le championnat et non sur tous les compliments que j’ai formulé à l’égard du PSG » a lancé Mino Raiola, qui ne se permettrait pas de critiquer le Paris Saint-Germain après avoir négocié tant de deals avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ces dernières années.