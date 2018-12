PSG : Rabiot sur la touche, Tuchel prêt à faire tout exploser à Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C'est le dossier chaud et même bouillant du prochain mercato du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot va-t-il oui ou non prolonger son contrat avec le PSG ou bien signer ailleurs pour zéro euro ? Alors que ces derniers jours, les rumeurs se multiplient, avec notamment la possibilité de voir Nasser Al-Khelaifi faire une offre financière colossale à Adrien Rabiot, dont le salaire pourrait atteindre 1ME par mois, Thomas Tuchel semble lui se moquer éperdument de cette éventuelle décision du président qatari du Paris SG. Car même si NAK tient au milieu de terrain français comme à la prunelle de ses yeux, le coach allemand n'a lui pas du tout l'intention de faire le moindre cadeau à Adrien Rabiot.

Au point même de frapper encore une fois très fort en Ligue des champions. Selon Le Parisien, mécontent de la copie rendue par le joueur formé au PSG mercredi dernier contre Strasbourg, Thomas Tuchel semble vouloir infliger à Adrien Rabiot une vexation de plus en le laissant sur le banc mardi soir au moment du coup d'envoi contre l'Etoile Rouge Belgrade. Le coach allemand penche plus pour un ticket Verratti-Draxler que pour le duo Rabiot-Kehrer. De quoi forcément agacer encore plus Adrien et Véronique Rabiot, et peut-être marquer un point final dans des discussions qui devaient reprendre cette semaine entre le joueur parisien et son président.