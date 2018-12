PSG : Rabiot incendié par Pierre Ménès, il est juste « lamentable »

Dans : PSG, Ligue 1.

Sujet de beaucoup de discussions ces dernières semaines pour plusieurs raisons, Adrien Rabiot avait l’occasion de s’exprimer ballon au pied face à Strasbourg ce mercredi soir.

Le milieu de terrain n’en a pas profité pour se mettre à son avantage, et s’est donc pris une volée de bois vert de la part de Pierre Ménès, pour qui l’international français n’a pas été au niveau dans sa prestation comme dans son implication.

« Et puis en soirée, Tuchel avait le choix de démarrer avec beaucoup de remplaçants à Strasbourg, et notamment cinq joueurs formés au club. Mais la première période parisienne a été épouvantable. Sans rythme, sans vitesse, avec un Rabiot lamentable au milieu. Et puis comme d’habitude, le coach allemand a trouvé des solutions au retour des vestiaires. Cette fois, elle n’était pas bien difficile à trouver : il a juste fait entrer Mbappé, dont l’apparition a changé le visage de du PSG, qui a retrouvé de la profondeur, du jeu entre les lignes et des accélérations », a livré le consultant de Canal+ pour qui Kylian Mbappé a fait en partie oublier la première période décevante des Parisiens. Pour Adrien Rabiot, la situation ne s’arrange pas en revanche, et l’ancien toulousain risque encore d’être mis de côté dans les grands matchs s’il continue sur cette lancée.