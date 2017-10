PSG : Rabiot évoque le moment où il quittera Paris

Dans : PSG, Mercato.

Doucement mais sûrement, Adrien Rabiot devient incontournable au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain a connu des débuts délicats, avec des discussions parfois houleuses avec la direction au sujet de son avenir et de son utilisation. Mais avec patience, l’international français a su attendre son heure pour se montrer à chaque occasion, et devenir désormais un titulaire. Il a réussi à faire cela à un poste à sa convenance, lui qui ne veut pas être une sentinelle devant la défense, et a claironné son envie de jouer en tant que relayeur, pour mieux participer au jeu offensif. Là aussi, Rabiot a eu gain de cause, mais cela ne l’empêche de faire durer les discussions sur sa prolongation. Et le Français de s’en justifier dans Extra-Time, le supplément de la Gazzetta dello Sport.

« Une carrière à la Gerrard au PSG ? Certes, Gerrard est une source d'inspiration. Au PSG, aujourd'hui, il y a les conditions idéales pour continuer à progresser, mais comme relayeur. C'est le poste qui me correspond le mieux car il me permet d'exprimer au mieux mes qualités. Cela dit, il y a le temps pour discuter de la prolongation. Et dans ma carrière, j'espère aussi de pouvoir vivre d'autres expériences. Pour l'instant, je suis bien à Paris », a souligné le milieu de terrain sous contrat jusqu’en juin 2019. Une date qui fait quelque peu trembler les dirigeants parisiens, qui aimeraient boucler cette prolongation dans le courant de la saison.