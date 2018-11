PSG : Rabiot dit oui au Barça, c'est la bombe mercato du jour !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Adrien Rabiot n’a toujours pas prolongé, malgré l’intense forcing de Nasser Al-Khelaïfi.

Plus les semaines passent, plus la situation se tend et il est légitime de se demander si l’international français de 23 ans portera encore les couleurs de son club formateur la saison prochaine. Surtout que pendant ce temps, Véronique Rabiot négocie avec d’autres clubs, dont le FC Barcelone. Tout pourrait même aller très vite avec le club catalan puisque selon les informations du Mundo Deportivo, le clan Rabiot aurait déjà dit « oui » à l’état-major du champion d’Espagne en titre.

Le Barça reste prudent

Une entente simplement verbale, mais pas encore d’accord définitif et contractuel. Ce qui peut laisser encore une petite chance au Paris Saint-Germain d’inverser la tendance. Reste à savoir comment Nasser Al-Khelaïfi, qui gère personnellement ce dossier ces derniers mois, va s’y prendre. Car le Français, dont le comportement ne fait pas l’unanimité auprès des observateurs, semble déterminé à partir s’il n’obtient pas une revalorisation XXL dans la capitale, à hauteur des joueurs les mieux payés de l’effectif. Enfin, le journal espagnol précise que de son côté, Barcelone reste prudent. Et pour cause, au début de l’été dernier, Josep Bartomeu avait eu l’accord verbal d’Antoine Griezmann. Sans parler du moment où Marco Verratti était annoncé tout proche de signer. La suite, on la connaît…