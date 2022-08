PSG : Rabiot dans la bataille, Paredes fonce à la Juve

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leandro Paredes pourrait bien passer ses dernières heures en tant que joueur du PSG ce samedi soir face à Montpellier. L'Argentin a déjà un accord contractuel avec la Juve.

Arrivé au PSG en 2019 en provenance du Zenith, Leandro Paredes n'a jamais vraiment fait l'unanimité dans la capitale. Malgré une relative concurrence au milieu de terrain, l'Argentin est apparu trop inconstant au plus haut niveau. L'un des chantiers prioritaires du PSG cet été a été le milieu de terrain. Renato Sanches, Vitinha ont déjà signé et un autre élément est attendu. Pas de quoi assurer un temps de jeu suffisant pour Leandro Paredes, qui en aura besoin avant la Coupe du monde à venir avec la sélection argentine. Bonne nouvelle pour le joueur de 28 ans, il est courtisé. Et pas par n'importe quel club. En effet, la Juve apprécie beaucoup son profil. La Vieille Dame fait d'ailleurs de Paredes sa priorité pour remplacer Adrien Rabiot.

Paredes, la Juve voit le bout du tunnel

La stratégie de la Juventus semble désormais claire : Vendre Rabiot puis signer Depay et Paredes.@DiMarzio via @SkySport🇮🇹 — ParisSG INFOS (@Paris_SGINFOS) August 12, 2022

L'international français est en partance pour Manchester United. Avec son salaire économisé et une indemnité transfert suffisante, la Juve passera ensuite à l'action pour Paredes. C'est en tout cas ce qu'annonce Gianluca Di Marzio pour Sky Sports. Le journaliste italien indique que l'Argentin et la Juve sont d'accord concernant les détails du contrat que signera l'ancien du Zenith. Pour lâcher Paredes, le PSG demande près de 25 millions d'euros. Une somme que ne peut pas se permettre d'aligner la Juve sans la vente de Rabiot. Cette dernière étant proche, l'opération dominos devrait bel et bien avoir lieu prochainement. Leandro Paredes vit donc ses dernières heures sous le maillot du PSG, lui qui sera dans le groupe des champions de France ce samedi soir pour la réception de Montpellier au Parc des Princes. A noter que la Juve veut également boucler dans les prochaines heures la venue de Memphis Depay. A l'instar de Paredes, le Néerlandais a déjà un accord total avec les Bianconeri. Les deux joueurs vont devoir prendre leur mal en patience encore un peu avant de rejoindre la Juve, qui aura de belles ambitions la saison prochaine, que ce soit en Serie A ou en Ligue des champions.