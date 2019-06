PSG : Rabiot avec Matuidu à la Juventus, Pierre Ménès est plié de rire

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

La Juventus Turin l’a récemment confirmé lors de l’intronisation de Maurizio Sarri, elle tente actuellement de faire venir Adrien Rabiot, en fin de contrat avec le PSG. Et si les dirigeants italiens ont avoué cela devant les médias du monde entier, c’est que l’opération est certainement bien partie. Voilà qui permettrait au jeune milieu de terrain de retrouver son ancien compère Blaise Matuidi, et Pierre Ménès n’oublie pas que l’ancien stéphanois avait justement été envoyé à la Juventus afin de faire la place au milieu de terrain pour Rabiot. Une sacrée ironie du sort.

« Ce que je trouve très savoureux dans cette histoire, c'est que Matuidi et Rabiot vont se retrouver dans le même club alors qu'on sait que le PSG, un petit peu pour le Fair Play Financier, et beaucoup pour faire la place nette à Rabiot, avait transféré Matuidi. Sauf que Matuidi à la Juve, il est indéboulonnable. Donc ça va faire un problème de plus pour Rabiot (...) Que dire de Rabiot ? Les qualités sont énormes, le mental est un petit peu plus compliqué. Le PSG a formidablement mal géré ce cas sous la houlette de Henrique, parce que finalement, Ramsey à Arsenal ou Herrera à Manchester (ils ont joué avant d’être en fin de contrat), Rabiot aurait très bien pu jouer ces six derniers mois au PSG. Il va falloir qu'il retrouve le rythme, mais s'il va réellement à la Juve, il va falloir qu'il le retrouve très très vite, parce que là-bas, ça ne pardonne pas », a prévenu le consultant pour Yahoo. Une mission délicate donc pour Rabiot, totalement hors de forme après six mois sans jouer la moindre minute.