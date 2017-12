PSG : Rabiot allume les joueurs qui jouent tout seul

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Adrien Rabiot, milieu de terrain du PSG, après la défaite 3-1 face au Bayern Munich : « On a été trop individualiste, on n’a pas assez joué en équipe. Les quelques fois où on a joué en équipe, on a été dangereux. On aurait pu marquer plus aussi, on n’a pas été très efficace. Mais c’est vrai que dès l’instant où on est trop individuel, on n’y arrive pas. On est une équipe, on a des bons joueurs. Collectivement on joue bien ensemble et contre ces équipes là, c’est de cette façon qu’il faut jouer. Quand on essaie de passer tout seul ça ne marche pas. Ça va nous servir pour la suite. On est premier du groupe on est content. L’objectif principal est atteint. Mais c’est vrai qu’il y a du travail à faire car sur ce genre de match nous devons faire mieux que ça. Après on a fait de bonnes choses mais il y a pas mal de choses corriger comme joue plus collectivement. Comme je l’ai dit, dès que l’on passe un peu sur les côtés ou que l’on combiné, on y arrive » (source bein Sports)