PSG : Rabiot a zappé les Bleus, il pourrait faire pareil avec Paris au mercato

Absent de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2018, Adrien Rabiot (23 ans) a refusé de figurer parmi les suppléants de l’équipe de France. C’est dire à quel point le milieu du Paris Saint-Germain a été vexé par le choix du sélectionneur.

Et ce n’est peut-être qu’un début si l’on se réfère à Mundo Deportivo. En effet, l’international tricolore refuserait de prolonger son contrat qui expire en 2019 ! La raison ? L’ancien Toulousain estime que le PSG est en partie responsable de sa non-convocation, à cause de son rôle joué cette saison. Apparemment, Rabiot pense que son dépannage au poste de sentinelle l’a desservi. Et toujours selon le média catalan, le joueur formé à Paris pense que sa situation n’évoluera pas avec le nouvel entraîneur Thomas Tuchel.

Le natif de Saint-Maurice se dit même qu’il serait sélectionné en Bleu s’il évoluait chez un grand d’Europe. Sa mère et agent aurait donc contacté plusieurs cadors dont la Juventus Turin, la formation la plus avancée sur ce dossier, et le FC Barcelone, qui apprécie Rabiot depuis longtemps mais qui n’ose pas s’en approcher. Le champion d’Espagne sait que le président Nasser Al-Khelaïfi tient particulièrement à son milieu considéré comme l’avenir du PSG. Il n’empêche que le club francilien pourrait être confronté à un gros problème si cette information se confirme.