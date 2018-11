PSG : Quitter les stars du Barça pour Paris, l'erreur fatale de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Liga.

En juillet 2017, le Paris Saint-Germain frappait un immense coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Neymar pour 222ME.

Un transfert qui paraissait bien improbable à l’époque, tant le Brésilien s’éclatait à Barcelone, aux côtés de Luis Suarez et Lionel Messi. Un an et demi après, certains observateurs estiment toujours que le n°10 du Paris Saint-Germain a fait une grosse erreur en quittant la Catalogne. C’est notamment le cas de Clarence Seedorf, le nouveau sélectionneur du Cameroun, qui affronte le Brésil mardi en match amical.

« Je pense que Neymar doit jouer avec de meilleurs joueurs que lui. Pas techniquement, mais qui ont déjà fait des choses importantes, en gagnant des titres, qui peuvent lui parler et qu’il pourrait respecter. Il a besoin d’un coach pour lui donner ce dont il a besoin, il est encore jeune, il n’est pas en Europe depuis si longtemps, son talent est incontestable, il est déjà considéré comme l’un des meilleurs au monde. C’est un péché de quitter Barcelone si vite. Deux ans de plus au Barça cela aurait pu être différent pour lui, mais il est maintenant au PSG » a lâché l’ancien milieu de terrain des Pays-Bas dans une interview accordée à Globo Esporte. Espérons que de son côté, le principal intéressé ne regrette pas trop sa décision…