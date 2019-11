PSG : Qui ose le critiquer ? Le clan Neymar en furie

Dans : PSG.

Le statut de Neymar est en train de changer au Paris Saint-Germain. Il n’est plus la superstar incontournable à qui on pardonne tout.

Lors des deux derniers matchs, il a été remplacé, face à Lille, puis remplaçant, contre le Real Madrid, sans que cela ne semble déranger le jeu de son équipe. Bien au contraire puisque le PSG a logiquement appris à jouer sans lui, et plutôt pas mal à la vue des résultats. Mais désormais, après deux matchs en demi-teinte face à Lille et le Real Madrid, ce sont des critiques sur son apport à l’équipe, son absence de travail défensif, son manque de répondant sur le plan physique et son incapacité à porter son équipe offensivement qui touchent le Brésilien. Et la presse française associe ces critiques à des notes salées qui font mouche dans le clan Neymar.



Des critiques très mal prises par son entourage selon le média auriverde UOL, pour qui les proches de l’ancien prodige de Santos essayent de chercher des excuses au joueur. Par exemple pour sa sortie directe vers le vestiaire face à Lille, son entourage a évoqué dans la presse brésilienne un besoin de soins rapides, ce que le PSG n’a pas confirmé. Dommage... Le clan Neymar se veut toutefois confiant, estimant que comme souvent, le numéro 10 allait pouvoir s’en sortir par son talent avec un but qui mettra tout le monde d’accord, et laissera le joueur du PSG évacuer une frustration de plus en plus palpable ces derniers temps. Car pour sa troisième année dans le club de la capitale, Neymar n’a même pas disputé 50 % des matchs, et l’attente autour de lui sera énorme en février prochain.