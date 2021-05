PSG : « Quel bonheur », Neymar se fait vacciner en direct

Dans : PSG.

Après avoir vécu la victoire du PSG en finale de la Coupe de France depuis les tribunes du Stade de France mercredi, Neymar s’est fait vacciner dans un centre de la capitale.

Ce jeudi, Neymar était en pleine forme. Il faut dire que l’attaquant brésilien n’a pas dépensé beaucoup d’énergie mercredi soir au Stade de France. Car la fête du titre mise à part, le joueur de 29 ans est resté tranquillement assis dans les tribunes du Stade de France. Suspendu pour cette finale, Neymar a donc assisté à la démonstration de son équipe, et notamment au joli but de Kylian Mbappé, en tant que spectateur. Ce qui signifie donc qu’il était en parfait état physique pour se faire vacciner ce jeudi.

« Après tant d'attente, mon tour est venu »

En effet, sur son compte Instagram, le joueur qui a prolongé jusqu’en 2025 avec le PSG a annoncé la bonne nouvelle dans une vidéo filmée en direct. « Après tant d'attente, mon tour est venu. Quel bonheur... J'espère que tout redeviendra normal dès que possible et que non seulement les gens de mon pays le Brésil, mais le monde entier pourront être vaccinés », a commenté Neymar. Alors que la vaccination pour le Covid-19 sera ouverte à tous les adultes à partir du 31 mai prochain, Neymar a donc réussi à recevoir sa première dose en avant-première, comme de nombreuses autres personnes. Une bonne chose avant son retour au Brésil pour préparer la Copa America. Mais par contre, il ne faudrait pas que Neymar ressente des petits effets secondaires du vaccin dans les jours à venir. Car le PSG a quand même un titre de champion de France à aller chercher, avec Neymar, dimanche prochain face au LOSC...