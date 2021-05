Le PSG ajoute une 14e Coupe de France à son palmarès !

Dans : Coupe de France, PSG, Monaco.

Finale de la Coupe de France 2021

Stade de France

PSG bat Monaco : 2 à 0

Buts : Icardi (9e), Mbappé 81e) pour le Paris Saint-Germain

Le PSG a remporté ce mercredi face à l'AS Monaco (2-0) la 14e Coupe de France de son histoire, grâce à un Kylian Mbappé impeccable.

Opposé à sa bête noire de cette saison de Ligue 1, le PSG s’attendait à un match compliqué pour la 104e édition de la Coupe de France. Et cette affiche Paris-Monaco pouvait laisser espérer un gros match, mais hélas cela n’a pas été le cas. Le club de la capitale ouvrait le score après une bourde défensive de Disasi, lequel ratait son contrôle dans sa propre surface, ce qui profitait à Mbappé qui offrait le but à Icardi (0-1, 19e). L’ASM tentait de jouer plus haut, mais le club de la Principauté n’arrivait pas réellement à faire trembler Navas.

Pendant l’essentiel de la seconde période, le Paris Saint-Germain laissait l’emprise du jeu à Monaco, mais la formation de Kovac n’était pas réellement dangereuse, seul Gelson Martins se créait une grosse occasion lorsque sa frappe, effleurée par Diallo, venait caresser la transversale de Navas (62e). L’ASM avait laissé passer chance, et recevait un premier avertissement par Mbappé, lequel voyait Majecki nettement loin de son but, mais le lob de l’attaquant tricolore trouvait à son tour la barre (80e). Une minute plus tard, le même Mbappé, servi par Di Maria, tuait le suspense en marquant le deuxième but du PSG (2-0, 81e). Après 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020, le Paris Saint-Germain ajoutait une 14e Coupe de France dans sa collection et remportait sa sixième finale en 7 matchs.