PSG : Quel avenir pour Icardi ? Al-Khelaifi garde son secret

Dans : PSG.

Il semble de plus en plus évident qu'Edinson Cavani partira l'été prochain du PSG. Mais pour l'instant, Paris n'a pas activé la clause de Mauro Icardi. Stratégie ou incertitude.

Tandis que Wanda Nara anime les plateaux TV italiens en participant à Grande Fratello, une version transalpine de Secret Story qui a un énorme succès depuis 19 ans, Mauro Icardi enfile les buts, et cela a encore été le cas mercredi face à l’AS Saint-Etienne en Coupe de la Ligue. Mais pour l’instant, l’avenir parisien d’Icardi est encore mystérieux, car si le PSG a prévu une option d’achat à 65ME lors du prêt de l’attaquant argentin par l’Inter au dernier mercato, cette option n’est pas levée et ne semble pas devoir l’être dans les prochaines semaines. A priori, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo n’ont aucune hésitation, mais il s’agirait de stratégie.

Al-Khelaifi et Leonardo prennent leur temps

Car pour le Parisien, si du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain, on est décidé à faire de Mauro Icardi le successeur d’Edinson Cavani, on reste zen dans ce dossier. « Le prêt avec option d’achat inclut une date limite, qui reste secrète à ce jour, pour exercer ce droit. Le PSG ne voit aucune raison de se précipiter. La fenêtre du mercato de janvier qui permet un enregistrement des joueurs pourrait représenter une option, mais la tendance chez les dirigeants parisiens est plutôt de ne pas mettre le dossier Icardi sur la table cet hiver. Des contraintes administratives pourraient pousser le PSG à attendre l’approche de la fin de saison pour boucler le transfert », précise le quotidien francilien. De son côté, Mauro Icardi est lui visiblement très heureux de joueur à Paris, et il n’a aucune raison de vouloir repartir pour l’Italie, même si on évoque un intérêt de la Juventus pour l’Argentin. Un intérêt qui reste tout de même à confirmer.