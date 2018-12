PSG : Que veut dire cette dernière révélation dans le dossier De Jong ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Annoncé très tôt cette saison comme le prochain milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Frenkie De Jong va certainement devoir vivre pendant les prochains mois avec cette question incessante à chaque passage près d’un micro.

La rencontre entre les dirigeants parisiens et ses représentants ayant été avérée, le club de la capitale française a certainement un temps d’avance sur les autres prétendants, et notamment Manchester City, le Bayern Munich et le FC Barcelone. Cela n’empêche pas la presse catalane d’être particulièrement optimiste sur ses capacités à convaincre le joueur de l’Ajax Amsterdam de venir rejoindre le champion d’Espagne. Ainsi, dans son dernier article sur le sujet, Sport annonce que De Jong a de bonnes raisons de refuser Manchester City et le PSG, pour mieux accepter de rejoindre le Barça bien sûr.

Concernant City, le problème viendrait du championnat qui ne tenterait pas le jeune milieu. « De Jong a écouté la proposition anglaise, avec un salaire mirobolant à la clé, et a été séduit par le projet de Pep Guardiola, mais il ne se voit pas jouer en Premier League pour le moment », écrit ainsi Sport, qui enchaine ensuite sur le PSG. « L’offre du PSG est colossale, mais le Néerlandais privilégie l’aspect sportif, et son grand rêve est de rejoindre le Barça », résume ainsi le journal espagnol, pour qui le manque de compétitivité de la Ligue 1 empêcherait donc le Paris Saint-Germain de recruter De Jong. A confirmer tout de même dans les prochains mois, avec ce dossier que Nasser Al-Khelaïfi a décidé de placer en haut de la pile tout de même.