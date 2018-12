PSG : Quand Tuchel s'énerve, ça fait des dégâts au Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Cela va bientôt faire six mois que Thomas Tuchel est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Les supporters du PSG comme les consultants français ont découvert la méthode de travail de l’Allemand au fil des semaines. Très vite, une proximité a été remarquée entre l’ex-coach du Borussia Dortmund et ses joueurs, comme si Thomas Tuchel cherchait à être très proche de ceux-ci. Néanmoins, il lui arrive également de se mettre dans des colères noires. Et il ne vaut mieux pas être dans les parages quand cela arrive, comme l’a expliqué Marquinhos dans un entretien accordé au Parisien.

« Quand on joue plus bas, il faut que les attaquants viennent fermer les espaces au milieu. Ce n’est pas forcément celui qui perd le ballon qui doit le récupérer, un autre peut aussi faire le premier pressing. Tout cela a été dit et nous a fait du bien » a lancé Marquinhos avant d’expliquer en détails la patte Thomas Tuchel. « Il a sa touche et sa philosophie. C’est un coach très clair, lorsqu’il a quelque chose à dire, il le fait. Vous ne le voyez peut-être jamais énervé mais nous, on connaît ! Il a une deuxième personne en lui (rires). On le voit quand même plus souvent joyeux et content, il rigole, parle beaucoup avec nous. Mais le moment où il faut serrer le poing et tirer les oreilles des joueurs, il le fait aussi » a lâché le défenseur brésilien. Pour l’instant, la méthode de Thomas Tuchel porte ses fruits. Espérons pour le PSG et pour Marquinhos que cela dure…