PSG : Qatar, Rwanda, Neymar, un jeu en triangle pour dribbler l'UEFA

Dans : PSG.

Suivi de près par l’UEFA depuis les premiers investissements du Qatar en 2011, le Paris Saint-Germain sait qu’il ne peut plus compter directement sur des financements exorbitants de l’Emirat pour équilibrer ses finances.

Si l’apport de certains contrats aux liens trop visibles a été revu à la baisse sous la pression de l’instance européenne, cela ne freine pas les sponsors liés indirectement au Qatar d’affluer, et permet donc au PSG de contourner le fair-play financier en flirtant avec la limite. Le nouveau sponsor maillot « All », le plus cher de l’histoire du PSG, en est un exemple parfait puisque le groupe hôtelier Accor a comme premier actionnaire QIA, Qatar Investment Authority, le fonds souverain de l’Emir du Qatar.

Et ce mardi, France Football met en lumière un procédé similaire pour un partenariat officialisé récemment. Pour 10 ME par an, le Rwanda placera son slogan « Visit Rwanda » sur la tenue d’entrainement des Parisiens, et fournira même le thé et le café « 100 % Rwanda » dans les loges du club de la capitale. Un sponsoring plus que juteux pour le PSG, mais le Rwanda n’y perd clairement pas au change. Car dans la foulée de l’annonce de cet accord, le Qatar a tout simplement racheté 60 % du nouvel aéroport de Kigali, apportant une manne financière pour valider la fin des travaux et la construction de ce nouvel complexe. Un deal gagnant-gagnant donc, et entérine par Neymar, véritable cerise sur le gâteau dans cette affaire, puisqu’il a participé à un diner de charité en faveur des enfants du Rwanda jeudi dernier.