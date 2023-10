PSG ‍: Prolongation ou départ, divorce dans le clan Mbappé ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, Kylian Mbappé a fait l’objet de nombreuses discussions alors que le PSG a tenté de le convaincre de partir au Real Madrid. L'hésitation est grande dans l'entourage du joueur.

Déterminé à honorer son contrat, Kylian Mbappé a catégoriquement refusé de quitter le Paris Saint-Germain, ce qui lui a valu une mise à l’écart dans le loft durant près d’un mois. Réintégré au lendemain de la première journée, un match nul décevant contre Lorient (0-0), Kylian Mbappé a renoncé à certaines primes de fidélité pour obtenir le droit de rejouer. Mais rien n’indique pour l’instant que l’ancien buteur de l’AS Monaco va prolonger dans la capitale française. Le PSG se prépare à toutes les éventualités et bien sûr, Nasser Al-Khelaïfi aimerait obtenir le feu vert de son attaquant star pour le prolonger sur le long terme.

Le clan Mbappé en total désaccord

Des discussions sont en cours mais à en croire les informations d’El Chiringuito, un désaccord majeur au sein même du clan Mbappé empêche pour l’instant les discussions de progresser. En effet, le journaliste du média espagnol Edu Aguirre nous apprend que du côté de l’entourage de Kylian Mbappé, on pousse pour une prolongation en faveur du PSG même à court terme. En effet, des proches du joueur estiment que s’il part libre, Mbappé trahirait son club de cœur, ce qu’il ne peut pas faire. Certains de ses proches lui conseillent donc de prolonger même si sa volonté est de partir en juin 2024 afin que le PSG touche une indemnité de transfert, même faible.

💣 "Parte del ENTORNO CERCANO de MBAPPÉ cree que no es NINGUNA LOCURA que RENUEVE...



🗣️INFORMACIÓN de @EduAguirre7 en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/sVoCC0LoCw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 11, 2023

De son côté, le joueur est plus mesuré. Il est pour l’instant dans l’optique de partir librement pour le Real Madrid car il sait que le club merengue ne paiera pas de transfert pour le recruter. L’état-major de la Casa Blanca est d’ailleurs sorti du bois au cours des dernières heures pour confirmer que le vice-champion d’Espagne en titre se positionnera sur Kylian Mbappé en juin 2024… à condition qu’il soit agent libre et donc accessible pour zéro euro en dehors bien sûr de la prime à la signature qui lui sera versée.

Le PSG fixe un ultimatum à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé et ses proches vont maintenant devoir se mettre d’accord car selon l’émission de télévision espagnole, le Paris Saint-Germain souhaite une décision définitive de la part de Kylian Mbappé au printemps, au moment du potentiel huitième de finale de la Ligue des Champions. Au-delà de cette date, si « KM7 » n’a pas prolongé, le PSG considèrera que le joueur partira libre et la direction s’activera pour lui trouver un successeur sur le marché des transferts dans l’optique du mercato de juin 2024. Toutes ces considérations sur son avenir ne vont en tout cas pas aider Kylian Mbappé à retrouver son meilleur niveau, lui qui traverse une période délicate avec un début de saison compliqué et une période de quatre matchs sans marquer. Une éternité pour un joueur d'un tel calibre.