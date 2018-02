PSG : Coup de tonnerre, Kimpembe pousse Thiago Silva sur le banc !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A quelques heures du coup d'envoi du match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, Unai Emery semble avoir pris une décision qui va évidemment faire du bruit concernant son onze de départ. En effet, selon L'Equipe, l'entraîneur du PSG a décidé d'aligner Presnel Kimpembe à la place de Thiago Silva. Et le coach espagnol aurait prévenu le défenseur brésilien ce mercredi matin, une informations qui semble avoir fortement étonné Thiago Silva, lequel s'attendait à être titulaire.

On se souvient que l'an dernier, lors du match aller face au FC Barcelone, Presnel Kimpembe avait remplacé Thiago Silva, forfait sur blessure, et il avait parfaitement tenu son rôle. Si cette décision d'Unai Emery se confirme, le résultat du match prendra un éclairage encore plus fort, le choix du coach du Paris SG étant cette fois purement sportif.