PSG : Pourquoi N'Golo Kanté a refusé Paris ? Il assume

Chouchou des Français depuis la Coupe du Monde 2018 remportée par les Bleus en Russie, N’Golo Kanté n’aurait pas fait tâche dans l’effectif du Paris Saint-Germain.

Bien au contraire. À une certaine époque, le joueur de 28 ans apparaissait même comme le chaînon manquant au sein du club de la capitale française. Mais l’été dernier, le PSG a recruté Idrissa Gueye, qui dispose un peu du même profil que le champion du monde. Avant de faire venir le Sénégalais, la direction francilienne a bel et bien tenté sa chance avec Kanté. Sans réussite au final, puisque l’ancien de Leicester évolue toujours à Chelsea, avec qui il a d’ailleurs marqué son troisième but de la saison samedi contre Manchester City (1-2). Un rendez-vous manqué avec le PSG expliqué par le principal intéressé.

« Parfois, on ne sait pas forcément où on veut aller, mais on sait ce qu’on a. Je sais que j’étais bien à Chelsea. Ne pas venir au PSG, c’était plus un choix sportif. Je me sentais bien à Londres et dans le projet. Le club me sentait aussi dans le projet. J’étais content de rester là-bas. Le plus important, c’est de gagner avec l’équipe. J’espère qu’on pourra gagner des titres cette saison », a avoué, sur Canal+, Kanté, qui pourrait reconsidérer les approches du PSG à l’avenir, si jamais sa situation à Chelsea venait à stagner, le club londonien n’étant plus vraiment un candidat à la Premier League et à la Ligue des Champions sous les ordres de Frank Lampard. Et ce même s’il a prolongé son contrat chez les Blues jusqu’en 2023 il y a quelques semaines…