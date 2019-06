PSG : Pourquoi les Français n'aiment pas le Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi en a marre

Dans : PSG, Ligue 1.

Quasiment muet depuis l’élimination en Ligue des Champions par Manchester United, Nasser Al-Khelaïfi a profité du coup de balai en interne avec l’arrivée de Leonardo à la place d’Antero Henrique pour prendre la parole devant les médias.

Une première depuis plusieurs mois donc, afin d’évoquer l’ensemble des sujets qui touche le Paris Saint-Germain. Outre les performances, le marché des transferts et l’organigramme du club, il y a un élément qui tient particulièrement à cœur du dirigeant qatari : la reconnaissance en France. Et pour le moment, le président du PSG ne cache pas qu’il est déçu à ce niveau.

« Si la Ligue 1 mérite le PSG ? Je peux juste dire que la Ligue ne nous aide pas beaucoup. L’Ajax, quand il a fallu décaler un match de championnat pour mieux préparer ses rendez-vous européens, il l’a obtenu sans problème. Et ça n’a choqué personne. Ici, ça prend tout de suite des allures de privilèges indus. Pourtant, nous sommes des ambassadeurs de la France et de la Ligue 1, non ? On a un drapeau français sur notre maillot. Où que l’on aille. On est l’équipe de la France, aussi. Mais ça, j’ai souvent l’impression qu’il y en a qui l’oublient. Moi, quand on fabrique un nouveau maillot pour le PSG et que je fais des réunions avec Nike pour notre nouvelle tenue, j’insiste pour que figure un drapeau français. C’est naturel, car à l’étranger, nous représentons la France. Et j’en suis fier. Mais une fois rentrés chez nous, on nous remercie comment ? », a lâché le président du PSG dans un entretien à France Football. Une remarque qui a peu de chance de faire changer les choses, les Parisiens et leurs supporters ayant l’impression de devoir être critiqués, quoi qu’ils fassent, et ce depuis des saisons.