PSG : Pourquoi Kanté n’ira jamais à Paris

Il ne faut jamais dire jamais, et encore moins dans le football, mais le rêve des dirigeants parisiens de recruter N’Golo Kanté semble clairement illusoire.

Pourtant, le Paris Saint-Germain a plus que besoin d’un milieu défensif, pion essentiel qui manque clairement à son jeu. Et faire venir un champion du monde français qui fait partie des meilleurs à son poste a de quoi faire saliver. A plusieurs reprises, le club de la capitale a tenté sa chance, y compris l’été dernier, sans parvenir à faire mouche. La raison ? Il y en a plusieurs, mais L’Equipe révèle celle qui interdit quasiment le PSG d’être optimiste dans ce dossier.

En effet, désireux de se concentrer uniquement sur le football, N’Golo Kanté n’a pas envie de revenir dans sa région natale, lui qui est originaire de Rueil-Malmaison. Très peu passionné par les apparitions commerciales ou les soirées pompeuses, l’international français estime que les distractions seraient trop nombreuses s’il retrouvait Paris et ses attaches. Ainsi, il a lui-même demandé à Chelsea de pousser les discussions pour une prolongation de contrat, et les dirigeants londoniens se sont bien sûr exécutés. Cela pourrait déboucher sur un accord dans les prochaines et faire de Kanté l’un des joueurs les plus sécurisés de Premier League pour les années à venir.